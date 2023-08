Bei einer Leerfahrt Schock: Mitten während der Fahrt fing Bus zu brennen an Sankt Stefan im Rosental - Sonntagabend, 14. Mai 2023, fing ein Bus während der Fahrt in Sankt Stefan im Rosental Feuer. Verletzt wurde niemand. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) SYMBOLFOTO © Berufsfeuerwehr Graz

Gegen 18.30 Uhr fuhr ein Buslenker auf der L212, als er eine Rauchentwicklung während seiner Leerfahrt (keine Mitfahrer) wahrgenommen hat. Nachdem der Buslenker sein Fahrzeug rechts ranfuhr, fing der Bus im Bereich des Motorraums Feuer. Es kamen keine Personen zu Schaden.

L212 wurde gesperrt

Bei den Löscharbeiten durch die Feuerwehr floss Motoröl des Busses in das Erdreich. Das Erdreich wurde anschließend von der Straßenmeisterei ausgehoben. Während dieser Arbeiten war die L212 in diesem Bereich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.