Situation eskaliert

Mit Samurai-Schwert Möbel zerschlagen: Streit zwischen Klagen­furtern eskaliert

Klagenfurt - Gestern Abend, am 14. Mai, um 18.15 Uhr, kam es in einer Wohnung in Klagenfurt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Klagenfurter und dessen 35-jähriger Freundin.