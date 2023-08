Leserin empört Silber­see zugemüllt: "Wie kann man so eine Sauerei hinter­lassen?" Silbersee - Immer wieder berichten verärgerte Leser über Müllansammlungen an schönen Naturschauplätzen, mit der Bitte: Nehmt euren Müll mit! Auch am Silbersee entdeckte eine Verena* kürzlich wieder einen unschönen Müllhaufen. "Unfassbar, welchen Dreck die Leute hinterlassen", kommentiert sie die Situation. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © KK/Leser

“Man könnte seinen Müll ja auch einfach mitnehmen, wenn man sieht, dass der Mülleimer voll ist, und woanders entsorgen. Unfassbar, welchen Dreck die Leute hinterlassen”, ärgert sich Leserin Verena über die Umweltverschmutzung. Der Müll ist ihr schon oft aufgefallen, diesmal am neuen Hundestrand, wo sie mit ihrem Hund am Wochenende spazieren war. “Es ist mir unverständlich, wie man so eine Sauerei hinterlassen kann. Abgesehen davon, dass es gefährlich ist für Hunde und Menschen”.

Abfall soll nicht neben der Tonne landen

Auch Lisa B.* berichtet von ähnlichen Beobachtungen am Silbersee: “Die Stadt Villach ist so bemüht, alles sauber zu halten und ich finde es toll, dass auch so viele Mülltonnen zur Verfügung stehen. Leider bringt das alles nichts, wenn sich die Spaziergänger dann nicht zusammenreißen und einfach den Abfall NEBEN die Tonne werfen. Wenn sich jeder etwas bei der Nase nimmt, könnten wir alle die schöne Natur rund um den Silbersee genießen”.

*Namen von der Redaktion geändert