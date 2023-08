Gratulation an Diego Signorello Italiener wird neuer Primarius der Uro­logie im Klinikum Klagenfurt - Dr. Diego Signorello (58) ist seit 1. Mai neuer Abteilungsvorstand der Urologie im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Der gebürtige Italiener will den Einsatz moderner, minimal-invasiver Methoden weiter vorantreiben. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (344 Wörter) © Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG

Nach seinem Studium in Catania war Dr. Diego Signorello in Spitälern in Italien, Deutschland und Österreich tätig. Zudem hielt er Fachvorträge auf der ganzen Welt. Unter anderem in China und den USA. Zuletzt zeichnete Signorello als Primarius der Abteilung für Urologie im Krankenhaus Giovanni Paolo II in Ragusa, Sizilien, verantwortlich.

Schwerpunkte

Seine Schwerpunkte sind die minimal-invasiven Operationsmethoden in der Urologie, die deutliche Vorteile für den Operateur als auch den Patienten bringen. Als Beispiel ist in diesem Zusammenhang der unterstützende Einsatz des OP-Roboters bei Prostatakrebsoperationen und Nierenkrebsoperationen sowie bei anderen Fachgebieten der Urologie zu nennen. Ein anderer wichtiger Schwerpunkt des neuen Primarius ist die funktionelle Urologie – diese beinhaltet sämtliche funktionelle Erkrankungen der Blase (z.B.: Harninkontinenz)

Fächerübergreifende Zusammenarbeit

Was Signorello sehr wichtig ist, ist die enge Zusammenarbeit mit anderen Fächern und Berufsgruppen. „Heutzutage wird für jedes Fachgebiet der Medizin die Zusammenarbeit immer wichtiger. Im uro-onkologischen Bereich erfolgt eine Onko-Besprechung mit den Onkologen, Strahlentherapeuten, Radiologen und Pathologen, um den Patienten die beste Behandlung anbieten zu können.

In der funktionellen Urologie braucht der Patient oft auch eine multidisziplinäre Behandlung. Dazu benötigt es die Kooperation von Neurologen, Gynäkologen und Physiotherapeuten. Gerade bei Funktionsstörungen des unteren Harntraktes – sowohl bei Männern als auch bei Frauen – sind die Ursachen oft vielfältig. Das komplexe Zusammenspiel von Harnblase und Beckenboden wird vom Nervensystem gesteuert. Unter anderem können neurologische Erkrankungen die Entleerung oder Speicherung des Harns beeinträchtigen. „Daher braucht es für eine optimale Behandlung ein ganzheitliches Vorgehen“, sagt Signorello.

Arbeit im Team

„Ich freue mich darauf, hier in Klagenfurt mit meinem engagierten jungen Team eine urologische Versorgung auf hohem Niveau anbieten zu können“, so Signorello, dem die Fort- und Weiterbildungen wichtige Anliegen sind. „Für mich ist aber die Arbeit im Team, als Abteilung, eine zentrale Säule. Gemeinsam werden wir für unsere Patientinnen und Patienten immer die optimale Therapie anbieten.“ Dr. Diego Signorello ist verheiratet und hat zwei Töchter. In seiner Freizeit entspannt er sich am liebsten beim Schwimmen.