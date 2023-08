Hörtendorfer Straße 1 Am Mittwoch: Neuer Penny eröffnet in Klagenfurt Klagenfurt - Kärnten bekommt seinen 18. PENNY Markt. Am 17. Mai eröffnet der neue PENNY Markt in Klagenfurt und zeigt sich im neuen Ladenkonzept. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) © 5min.at

Jeder Markt des Markendiskonters gliedert sich ab sofort in sieben Einkaufsbereiche. Diese Aufteilung ist das Ergebnis von aktuellen Kund:innenbefragungen. Auf einer Verkaufsfläche von rund 595 m² erwartet die Kärntner:innen zukünftig ein noch vielfältigeres Sortiment – so wurde das Frischesortiment etwa um mehr als 100 Produkte erweitert. Geplant und umgesetzt wurde der neue PENNY Markt in Klagenfurt als regionales Vorzeigeprojekt mit Partner:innen aus der Region.