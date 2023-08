Vortrag in Wolfsberg Rapider Anstieg von Fett­leibigkeit: Warum Be­troffene nicht "selbst schuld" sind Wolfsberg - Adipositas ist eine komplexe Erkrankung, die mehrere Fachgruppen intensiv fordert. Daher informiert das LKH Wolfsberg im Rahmen des 2. Wolfsberger Adipositas-Tages am 23. Mai die Bevölkerung über das Krankheitsbild und die Therapieoptionen. Ziel ist es, aktiv gegen Überernährung und Übergewicht aufzutreten. Der Eintritt ist frei. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (237 Wörter) © pexels

Adipositas (= Fettleibigkeit, Obesitas) ist eine Stoffwechselerkrankung, die durch Überernährung und Bewegungsmangel entsteht. Das ist leider nur wenigen Menschen bewusst – daher sind Patienten mit Adipositas häufig von sozialer Ausgrenzung betroffen. Ihnen wird vielfach unterstellt „selbst schuld“ an ihren übermäßigen Kilos zu sein. Betroffene ziehen sich daher aus dem öffentlichen Leben zurück. In Österreich wurden bei etwa 20 Prozent der Bevölkerung die Diagnose „Adipositas“ gestellt. „Allerdings gibt es in den letzten Jahren einen rapiden Anstieg“, blickt Prim. Dr. Thomas Roskaric, Leiter der Abteilung für Chirurgie am LKH Wolfsberg, in die Statistik.

Ab wann ist es Adipositas?

Doch – ab wann spricht man von einer Fettleibigkeit? „Nach Definition der WHO besteht Adipositas ab einem BMI von 30, schwere bzw. morbide Adipositas bei einem BMI von über 40“, so Roskaric. Im Zuge dessen werden allerdings zahlreiche Begleiterkrankungen ausgelöst. Dazu zählen Krankheiten am Herz-Kreislaufsystem, Diabetes mellitus, Arteriosklerose, das metabolisches Syndrom sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates. Aber auch Lymphödeme und psychische Alterationen wie z.B. Depression werden mit Adipositas in Verbindung gebracht.

Selbsthilfegruppe

„Anhand dieser Aufzählung erkennt man schon, dass Adipositas mehrere Fachdisziplinen intensiv fordert und ein sehr komplexes Krankheitsbild ist“, so Roskaric. „Unser Team, bestehend aus Internisten, Chirurgen, Diätlogen, Experten für Lymphödeme und Psychologen bieten unseren Patienten eine optimale fächerübergreifende Therapie bei bestehender Adipositas.“ Zudem besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe Adipositas, die ihre Treffen regelmäßig im LKH abhält.