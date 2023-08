Klagenfurter Politik im Klinch Sinnvoll oder unzu­mutbar: Soll die Magistrats­tankstelle erhalten bleiben? Klagenfurt - Die Magistratstankelle ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema in der Klagenfurter Politik. Während Stadtrat Max Habenicht die Bevölkerung vor einer desolaten Anlage schützen will und zu bedenken gibt, dass inzwischen mehr Auswärtige als Klagenfurter die Tankstelle verwenden, sprechen sich FPÖ und das Team Kärnten lautstark für den Erhalt des Objekts aus. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (338 Wörter) Debatte © klagenfurt_elite

Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht (VP) spricht sich kürzlich für die Schließung der Tankstelle aus. Unter anderem aufgrund ihres desolaten Zustands. Eine Sanierung würde rund 1,5 Millionen Euro kosten und die Stadt müsste für die Kosten aufkommen.

Viele “Nicht-Klagenfurter” Kunden

Laut Max Habenicht würden nur 30 Prozent der Kunden aus Klagenfurt kommen und es sei nicht zumutbar, dass ein kleiner Teil der Stadtbevölkerung und viele Auswärtige dort ein paar Cent günstiger tanken, während alle anderen den finanziellen Abgang zu decken haben. Habenicht betont außerdem, dass die öffentliche Hand nicht dazu verpflichtet sei, billigen Treibstoff auf Kosten der Allgemeinheit zu verkaufen. Zudem sei die Preisdifferenz mittlerweile marginal und eine Schließung sende das richtige Signal. Bei einer Tankstelle in der Nähe hätte der Preisunterschied beispielsweise drei Cent betragen. “Für alle, die sich das Tanken schwer oder nicht mehr leisten können, müssen wir eine andere Lösung finden”.

“Mit allen Mitteln verhindern”

“Die Magistratstankstelle in Klagenfurt muss unbedingt erhalten bleiben”, fordert so das Gegenfeuer der FPÖ. Die Tankstelle sorge dafür, dass der Spritpreis in ganz Klagenfurt niedrig ist. Davon würde die ganze Region profitieren. Genau aus diesem Grund seien auch seinerzeit die Landestankstellen geöffnet worden. “Bei einer Schließung der Magistratstankstellen würde der Spritpreis allgemein ein höheres Niveau erreichen. Da sprechen wir dann nicht mehr von aktuell 3 Cent billigeren Magistratsbenzin, wie das Stadtrat Habenicht tut. Da würde für alle eine empfindliche Preiserhöhung ins Haus stehen. Herr Habenicht sollte diesen marktwirtschaftlichen Mechanismus eigentlich kennen”, betont der Freiheitliche Klubobmann Andreas Skorianz. Gerade in Zeiten der hohen Inflation sei es wichtig, dass alle preisdämpfenden Maßnahmen erhalten bleiben und nach Möglichkeit ausgebaut werden. Es sei unverantwortlich, wenn die Klagenfurter Stadtpolitik die Teuerung durch die Schließung der Magistratstankstelle noch befeuern würde. “Dieser Schildbürgerstreich ist mit allen Mitteln zu verhindern”, sagt Skorianz abschließend.

Auch das Team Kärnten sprach sich bereits gegen eine Schließung der Anlage aus.