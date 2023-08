Tolle Aktion Gemeinsame Motorrad-Ausfahrt für Depression: Fellows Ride in Graz Graz - Am 20. Mai 2023 findet zum ersten Mal der Fellows Ride in Graz statt. Biker kommen unter dem Motto "Mit offenem Visier für Depressionshilfe" zusammen, um auf die Volkskrankheit Depression aufmerksam zu machen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) © Pexels / Anastasia Shuraeva

Die gemeinsame Motorrad-Ausfahrt startet am Grazer Hauptplatz und führt quer durch die Steiermark bis nach Bad Gleichenberg. Dabei werden Spenden für den gemeinnützigen Verein Achterbahn gesammelt.

Seelische Gesundheit und Wohlbefinden

Die Bedeutung der seelischen Gesundheit für unser allgemeines Wohlbefinden betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ): “Krisen, Belastungen und Herausforderungen können zu Depressionen führen. Es kann helfen, mit anderen darüber zu reden, sei es bei einem Spaziergang oder einer gemeinsamen Motorrad-Ausfahrt.”

Geplanter Ablauf

Der Fellows Ride startet am Samstag, den 20. Mai 2023, ab 9.30 Uhr am Hauptplatz 1, 8010 Graz, vor dem Rathaus. Die Ausfahrt beginnt gegen 10.30 Uhr und endet voraussichtlich gegen 16.30 Uhr am Hauptplatz in Bad Gleichenberg.