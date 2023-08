Gleich zwei Spiele Doppelte Heraus­forderung für HSG Holding Graz: Auf dem Weg zum Sieg Graz - Diese Woche hält gleich zwei Spiele für die HSG Holding Graz bereit. Bevor die Grazer am Samstag zum letzten Heimspiel und gleichzeitig zum Steirerderby der Saison im Raiffeisen Sportpark antreten, geht es bereits am Mittwoch zu den roomz JAGS Vöslau. Nach der Niederlage im vorherigen Spiel will das junge Team um Rene Kramer diesmal mit zwei Punkten nach Hause fahren. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) © Robert Edegger

Es sind nur noch drei Runden in der Saison 2022/23 für die HSG Holding Graz übrig, und zwei davon werden in dieser Woche absolviert. Den Anfang macht das Auswärtsspiel gegen die roomz JAGS Vöslau. Trainer Rene Kramer erklärt: “Wir haben uns für den Start der Abschlussrunde vorgenommen, unseren Nachwuchsspielern mehr Spielzeit in der ZTE HLA Meisterliga zu geben. Diesem Ziel sind wir treu geblieben, auch wenn wir leider zuhause zwei deutliche Niederlagen hinnehmen mussten. Dennoch gehen wir in jedes Spiel, um zu gewinnen, und mit dieser Einstellung reisen wir am Mittwoch nach Vöslau.”

HSG Holding Graz kämpft um Tabellenführung

Die Niederösterreicher stehen derzeit mit zwei Siegen aus zwei Spielen an der Spitze der Abschlussrunde. Mit einem Sieg könnte die HSG Holding Graz am Mittwoch wieder die Tabellenführung übernehmen. Allerdings sind die JAGS stark in die Abschlussrunde gestartet. Nach dem Auftaktsieg gegen die HSG Holding Graz haben sie am Samstag die HSG Xentis Bärnbach/Köflach mit 30:18 besiegt. Doch die HSG brennt darauf, sich für die vorherige Heimniederlage zu revanchieren! Am Samstag, den 20. Mai 2023, um 19 Uhr hat die HSG Graz ihr Heimspiel gegen die HSG Xentis Bärnbach/Köflach im Raiffeisen Sportpark Graz.