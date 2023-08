Stadt hilft aus Bürgermeister Scheider: „Gehälter an Flughafen- Mitarbeiter sind unverzüglich auszuzahlen!“ Klagenfurt - „Die Kapitalerhöhung ist mittlerweile im Firmenbuch eingetragen und damit wirksam. Jetzt sind die Gehälter an die Flughafenmitarbeiterinnen und –mitarbeiter unverzüglich auszuzahlen“, fordert Bürgermeister Christian Scheider. Bei Verzögerung gewährt die Stadt ein zinsenloses Darlehen als finanzielle Überbrückungshilfe. Die Sozialabteilung ist dabei in enger Abstimmung mit dem Flughafenbetriebsrat. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © 5min.at

Sollte sich die Gehaltsauszahlung, aus welchen Gründen auch immer, verzögern, werde sofort auf die beschlossene finanzielle Überbrückungshilfe der Stadt zurückgegriffen. „Die Sozialabteilung wird dann aufgefordert, sich diesbezüglich mit dem Flughafen-Betriebsrat in Verbindung zu setzen. Jetzt geht es darum, dass die Menschen schnellstmöglich ihr Geld bekommen“, so Scheider. Die über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klagenfurter Flughafens warten nach wie vor auf ihre Aprilgehälter. Konkret handelt es sich bei der Überbrückungshilfe um ein zinsenloses Darlehen in Höhe von 2.000 bis 2.500 Euro, welches nach Gehaltsauszahlung wieder an die Stadt urückgezahlt werden muss.