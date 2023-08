Am 14. Mai 2023

Einbruch in Klagenfurt: Un­be­kannte erbeuten Fleisch­waren und Bargeld

Klagenfurt - In der Nacht zum 14. Mai 2023, wurde ein Firmengebäude in Klagenfurt Opfer eines Einbruchs. Fleisch im Wert von 2.000 Euro wurden gestohlen, sowie auch eine geringe Menge an Bargeld