Statistik zeigt:

Weniger Autos in Kärnten: Mobilitätstrend zeigt Rückgang der Auto-Dichte

Kärnten - Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt, dass im vergangenen Jahr erstmals in Kärnten in den meisten Bezirken sowie in Klagenfurt und Villach die Anzahl der Pkw pro 1.000 Einwohner gesunken ist. Besonders bemerkenswert ist, dass Villach die geringste Pkw-Dichte im Verhältnis zur Einwohnerzahl aufweist, während der Bezirk Völkermarkt die höchste Pkw-Dichte verzeichnet.