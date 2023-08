Einige Neuerungen Burg Sommeregg in Seeboden lädt zum vierten Triker Treffen ein Burg Sommeregg in Seeboden - Burg Sommeregg in Seeboden lädt zum vierten Mal zum spektakulären Triker Treffen ein, das zahlreiche Liebhaber der sportlichen 3-Radler aus ganz Österreich anlockt. Peter Koller und seine Frau Ingrid haben einige aufregende Neuerungen für dieses Jahr geplant, die das Event noch spannender machen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © Marktgemeinde Seeboden

Am 20. Mai 2023 gibt es beispielsweise einen sportlichen Zwischenstopp am Hauptplatz in Seeboden, der allen Interessierten die Möglichkeit bietet, die Triker hautnah zu besichtigen. Doch das Highlight des Abends findet auf Burg Sommeregg statt, wo DJ Hase die Stimmung zum Kochen bringen wird.

Ab 19 Uhr

Bei Speis und Trank können die Besucher das Treffen gebührend abschließen und ausgelassen tanzen und schunkeln. Das Team der Burg Sommeregg und das Veranstalterpaar freuen sich auf viele Gäste und laden auch Sie herzlich dazu ein, am 20. Mai ab 19 Uhr dabei zu sein!