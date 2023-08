Stöbern, entdecken, schmökern Traditioneller Bücher­bazar am Neuen Platz lädt zum literarischen Schatz­suchen Neuer Platz - Bücherliebhaber und Schnäppchenjäger aufgepasst: Der traditionelle Bücherflohmarkt steht wieder vor der Tür und verspricht ein wahres Paradies für Leseratten und Literaturbegeisterte zu werden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: 5min.at/pixabay

Vom Mittwoch, den 5. Juli, bis Freitag, den 7. Juli 2023, haben Besucher die Möglichkeit, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr nach Herzenslust in Büchern zu stöbern und echte Schätze zu entdecken. Auch am Samstag, den 8. Juli 2023, bleibt der Bücherbazar geöffnet und lockt von 9 bis 14 Uhr mit attraktiven Angeboten.

Einzigartige Kooperation

Veranstaltet wird dieser Bücherbazar von einer einzigartigen Kooperation dreier renommierter Buchhandlungen: der Buchhandlung Heyn, der Kärntner Buchhandlung und Mohorjeva Hermagors. Gemeinsam sorgen sie für eine große Auswahl an Büchern unterschiedlichster Genres und Themenbereiche.