Katholischer Jugenschar Zweisprachiges Kinderfest "Otroški dan" kehrt nach dreijähriger Pause zurück Klagenfurt - Nach einer dreijährigen Pause aufgrund der Pandemie lädt die slowenische Katholische Jungschar/Katoliška otroška mladina in diesem Jahr erneut zum beliebten zweisprachigen Kinderfest "Otroški dan" ein. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) © Nedelja

Die Großveranstaltung, die mehr als 600 Kinder und Erwachsene aus der Region erwartet, findet am kommenden Donnerstag, dem 18. Mai, dem Christi-Himmelfahrts-Tag, von 11 bis 17 Uhr in Tainach/Tinje statt. Das diesjährige Fest steht unter dem Generalthema “BILDung”.

Der Ablauf der Veranstaltung

Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche, gefolgt von einer Vielzahl an Workshops, die den Kindern angeboten werden. Die Workshops decken verschiedene Themenbereiche ab, darunter “Körper”, “Kräuter” und “Schminken”. Die Teilnehmer werden gebeten, einen alten, gebrauchten Gegenstand wie ein Buch oder ein Stofftier mitzubringen, um ihn zu verkaufen und damit Kinder in Äthiopien zu unterstützen.

Wissen und Kreativität

Andreas Lampichler, Leiter des slowenischen Bischöflichen Seelsorgeamtes Dušnopastirski urad, zeigt sich erfreut über die Rückkehr der beliebten und renommierten Veranstaltung. Er betont, dass die Kinder an den verschiedenen Stationen nicht nur Wissen aufbauen, sondern auch ihre Kreativität ausleben können.