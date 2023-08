An Schulhöfen Kritik an Deutsch-Pflicht: Team Kärnten-Chef betont bildungs­politische Probleme Kärnten - Gerhard Köfer, Vorsitzender des Team Kärnten, äußert kritische Bedenken gegenüber Forderungen nach einer Deutsch-Pflicht auf Schulhöfen in Kärnten. Für ihn ist eine solche Maßnahme übertrieben und schwer umsetzbar. Er stuft sie eher als ideologischen Populismus ein. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) © Montage: 5min.at/pexels

Laut Köfer lenke die Debatte ab und gehe an den eigentlichen bildungs- und integrationspolitischen Problemen vorbei. Ein weiterer Grund für Köfers Ablehnung dieser Forderung ist die Tatsache, dass in Kärnten eine beträchtliche Anzahl von Schülern die zweite Landessprache spricht und sich auch in der Pause in dieser Sprache unterhält. Für Köfer findet der Spracherwerb hauptsächlich im Unterricht statt, der von professionellen Personen, nämlich den Lehrern, vermittelt wird, und nicht während der Pause.

Gezielte Ausbildung statt ideologischer Debatte

Anstelle dieser ideologisch geprägten Debatte wünscht sich Köfer eine Diskussion über eine gezielte und individualisierte Ausbildung im Bildungssystem für junge Menschen. Er betont, dass die Lehrer in Kärnten sehr genau wissen, wie die Sprachvermittlung am besten erfolgen kann und welche Bedürfnisse in den Klassen vorhanden sind, um strukturiert Deutsch zu lernen. Köfer betont, dass Schüler nicht pauschal für integrationspolitische Fehler verantwortlich gemacht werden sollten und dass Pausen frei, selbstbestimmt und ungezwungen bleiben sollten, damit junge Menschen sie nach eigenem Ermessen gestalten können.