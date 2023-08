MOMO Austria Ehemals betroffen und heute ein Held: Patrick gründet Verein für obdach­lose Jugendliche Kärnten - MOMO Austria: Ein Verein mit Herz für Kärntens Jugend. - Ein neuer Verein setzt sich für wohnungslose und benachteiligte junge Menschen in Kärnten ein. MOMO Austria wurde im Januar 2023 von drei Fachkräften aus der Sozialen Arbeit und einem ehemals Betroffenen gegründet und hat bereits beachtliche Erfolge erzielt. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) Der Vorstand der MOMO Austria © MOMO Austria

Die Idee für MOMO Austria entstand nach der Teilnahme an einem “Systemsurfer-Projekt” im Jahr 2022, bei dem die Vorstandsmitglieder auf den Verein MOMO Deutschland trafen und von dessen Arbeit inspiriert wurden. Seitdem bündeln sie ihre Kräfte, unterstützt von einem engagierten Team ehrenamtlicher Mitarbeiter, um Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen.

Unterstützung für Jugendliche und Familien in Kärnten

Das Angebot von MOMO Austria richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch an Familien und andere betroffene Personen. Das vielseitige niederschwellige Angebotsspektrum umfasst kostenlose Beratung und Begleitung bei wichtigen Anliegen sowie Freizeitprojekte wie die geplante Kanu-Tour in Italien im Juni 2023 sowie sportliche und kreative Aktivitäten.

Gemeinsam mit Jugendlichen für eine bessere Zukunft

Was MOMO Austria von anderen Organisationen unterscheidet, ist ihr Ansatz der Partizipation. Der Verein legt großen Wert darauf, nicht nur über die jungen Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen in einen aktiven Dialog zu treten. “Wir möchten ihre Bedürfnisse, Sorgen, Anliegen und Wünsche ernst nehmen und gemeinsam mit ihnen Lösungsmöglichkeiten finden”, erklärt der Obmann Patrick Smonjak. In Workshops und Fachveranstaltungen haben die Jugendlichen bereits eine Stimme bekommen und konnten aktiv an der Planung teilnehmen.

MOMO Austria bittet um Hilfe für bedürftige Jugendliche

Die Nachfrage nach Unterstützung durch MOMO Austria ist bereits jetzt enorm, weshalb der Verein auf weitere Unterstützung angewiesen ist. Geld- und Sachspenden sowie ehrenamtliches Engagement sind herzlich willkommen. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Interessierte auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram (verein.momoaustria) sowie auf der Website www.momo-austria.at.