Nicht das erste Mal

Wieder ein Bären­angriff in der Nacht: Imker und Anwohner besorgt

Hermagor - In der Nacht zum 15. Mai ereignete sich ein bedauerlicher Vorfall, als ein Bär erneut drei Bienenstöcke eines Imkers in der Gemeinde Hermagor-Presseger See in Kärnten umwarf. Der hungrige Bär griff die Bienenbrut an und richtete erheblichen Schaden an.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (72 Wörter)