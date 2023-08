VCÖ:

Zahl der Un­fälle am Schul­weg wieder ge­stiegen: "Mit Kindern ...

Steiermark - Am 11. September beginnt in der Steiermark wieder die Schule. Die Mobilitätsorganisation "VCÖ" rät Eltern noch in den Ferien den Schulweg gemeinsam mit dem Kind zu üben. Allein im Vorjahr gab es steiermarkweit 62 Schulwegunfälle; 418 in ganz ...