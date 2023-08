Antrag für die Landtagssitzung Grüne fordern rasche Hilfe für das steirische Gesund­heits­system Steiermark - Die prekäre Gesundheitsversorgung in der Steiermark wird auf Antrag der Grünen in der morgigen Landtagssitzung zu einem dringlichen Thema. Angesichts massiver Personalengpässe stellen sie die Frage: "Wie sollen wir den Sommer und die Urlaubszeit überstehen?" von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (206 Wörter) © 5min.at

Die steirische Gesundheitsversorgung steht vor gewaltigen Herausforderungen. Aufgrund des Personalmangels waren zuletzt in der Steiermark jedes achte Bett und am Landeskrankenhaus Graz sogar jedes sechste Bett gesperrt. In der bevorstehenden Urlaubszeit im Sommer droht die Lage weiter zu eskalieren. Es ist nun dringend erforderlich, schnell Maßnahmen zu ergreifen, um das vorhandene Personal zu halten und einen Kollaps zu verhindern.

Situation ist alarmierend

Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der Grünen, betont: “Die Situation in den Krankenhäusern ist alarmierend. Es ist zu spät für Beschwichtigungen. Die Landesregierung muss JETZT akute Hilfe leisten, um das Gesundheitssystem über den Sommer zu bringen und auch langfristige Perspektiven zu bieten.”

Grüne fordern dringende Unterstützung

Die Grünen stellen drei zentrale Forderungen für eine schnelle Unterstützung des Gesundheitssystems auf: höhere Löhne, verbesserte Arbeitsbedingungen und Entlastung des Personals. Vor der Landtagssitzung machen die Grünen-Abgeordneten mit einer Aktion in der Herrengasse vor dem Landhaus auf die prekäre Lage im Gesundheitssystem aufmerksam. Sie verteilen symbolisch Erste-Hilfe-Päckchen an Passanten. Georg Schwarzl, Gesundheitssprecher und Landtagsabgeordneter, betont: “Unser Gesundheitssystem benötigt dringende Hilfe und keine weitere Problemanalyse. Die Probleme sind bekannt. Was das medizinische Personal und die Menschen in der Steiermark jetzt brauchen, sind konkrete Lösungen.”