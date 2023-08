In Entwicklung Kulturstrategie 2030: Steier­mark plant kultur­politische Leit­linien Steiermark - Christopher Drexler, initiierte im Sommer 2021 einen breit angelegten Prozess zur Entwicklung kulturpolitischer Leitlinien für die kommenden Jahre. Über 600 Teilnehmer aus verschiedenen Kulturbereichen beteiligten sich an acht Regionalkonferenzen und erarbeiteten gemeinsam strategische Ausrichtungen für die steirische Kulturpolitik bis 2030 und darüber hinaus. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) © Land Steiermark

Erstmals wurde die Kulturpolitik ganzheitlich betrachtet und nicht in einzelne Bereiche unterteilt. Vertreter verschiedenster Kultursparten, darunter Musik, darstellende Kunst, Film und Literatur, waren eingeladen, Teil des Prozesses zu sein. In fünf Handlungsfeldern wurden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, die die weitere Entwicklung der Kulturstrategie bestimmen sollen.

Schwerpunkt auf FairPay

Die Handlungsfelder umfassen die Förderungskultur mit dem Schwerpunkt auf Fair Pay, die Entwicklung regionaler Profile, die Etablierung von Kulturdrehscheiben in den Regionen, die Förderung bereichs- und ressortübergreifender Zusammenarbeit sowie die Einrichtung von Zukunftswerkstätten. Um diese Handlungsfelder umzusetzen, werden Fokusgruppen gebildet, die in den kommenden Wochen und Monaten an den konkreten Maßnahmen arbeiten sollen.

Forderung nach einer Verbesserung

Landeshauptmann Drexler und Landesrätin Ursula Lackner stellten gemeinsam mit den Prozessbegleitern Heidrun Primas und Werner Schrempf die Kulturstrategie 2030 vor. Drexler betonte die Bedeutung des partizipativen Prozesses und betonte, dass die Kulturstrategie ein Leitfaden für die kommenden Jahre sein werde. Lackner hob besonders das Thema “Fair Pay” hervor und forderte eine Verbesserung der finanziellen Situation von Kulturschaffenden.

Umsetzung der Kulturstrategie 2030

Die Umsetzung der Kulturstrategie 2030 erfolgt durch die Einrichtung von Fokusgruppen, in denen Kunst- und Kulturschaffende, Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen sowie Vertreter der Verwaltung gemeinsam an den Handlungsfeldern arbeiten. Ziel ist es, die strategischen Ziele zu konkretisieren, operative Umsetzungsszenarien zu entwickeln und die Kulturstrategie kontinuierlich zu evaluieren.

Grundlage für die kulturpolitische Arbeit

Die Kulturstrategie 2030 wird nächste Woche in der Steiermärkischen Landesregierung beschlossen und im Juni 2023 zur Diskussion in den Landtag Steiermark eingebracht. Sie soll eine Grundlage für die kulturpolitische Arbeit in der Steiermark schaffen und den kulturellen Reichtum der Region weiter stärken.