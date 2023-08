Keine Langeweile mehr Spannende Technikcamps: Eine Woche voller Abenteuer Graz - Der Sommer steht vor der Tür – Zeit für die Ferienplanung - damit keine Langeweile und kein Betreuungsengpass aufkommt. Sinnvolle Feriengestaltung mit Spaß, Freunden und Wissenserwerb bieten die Feriencamps von RoboManiac in Graz. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) © RoboManiac

In den Camps lernen Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren Programmieren, Probleme lösen und kreativ sein. Die Themen lauten: „Kraft des Windes 4.0 mit LEGO WeDo“ und „Mission to Mars mit LEGO Mindstorms“.

Eine Woche lang

Die Camps finden eine Woche lang statt, vom 21. bis 25. August 2023. Sie dauern von 9 bis 15 Uhr, mit Betreuung von 8 bis 16 Uhr. Die Camps finden am Bfi Steiermark in der Paula-Wallisch-Straße 8 in Graz statt. Es gibt auch Online-Angebote für die Teilnahme. Die Kinder erleben spannende Abenteuer im Bereich der Technik und erwerben dabei viel Wissen, das in zukünftigen Berufen sehr gefragt sein wird. Das Wissen wird spielerisch vermittelt. Programmieren ist für die RoboManiac ein aufregendes Abenteuer, an dem die Kinder gemeinsam teilnehmen. Sie lösen Aufgaben, erkennen Zusammenhänge und möchten am Ende des Tages gar nicht nach Hause gehen, erzählt Catrin Meyringer, die Geschäftsführerin von RoboManiac.

© RoboManiac

Mit Rund­um­ver­sor­gung

Am Vormittag und am Nachmittag gibt es jeweils ein Kursprogramm. Nach dem Mittagessen haben die Kinder bei schönem Wetter die Möglichkeit, im Freien herumzutoben. Die Kosten für die Präsenzcamps betragen 385 Euro und beinhalten das Mittagessen, Snacks, Getränke und ein Abschlussgeschenk.

Ferienprogramm für zu Hause

Wer ein Ferienprogramm für zu Hause sucht, das sich gut mit anderen Ferienaktivitäten kombinieren lässt, kommt bei den Online-Camps auf seine Kosten. Hier programmieren die die Teilnehmer von zu Hause aus eigene Computerspiele. Eine Woche lang stehen dabei jeweils von Montag bis Freitag jeweils 2,5 Stunden am Programm. Diese Camps kosten pro Teilnehmer 150 Euro.