Eltern unzufrieden? Wirbel um Liftbau in Schule: "Baulärm macht den Kindern das Leben schwer" Villach - „Der Lift-Einbau in der VS 6 sollte während der Schulferien erfolgen“, ist Katrin Nießner, Klubobfrau der Freiheitlichen Gemeinderäte in Villach überzeugt, die von besorgten Eltern auf die Problematik angesprochen wurde. Seitens der Schule wird jedoch versichert, dass der Unterricht nicht beeinträchtigt werde. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (280 Wörter) © pexels/ Max Fischer

Die Klubobfrau fordert generell: „Schul-Umbauten sollen in schulfreien Zeiten erfolgen.“, schließlich biete sich in der Sommerpause ausreichend Zeit. Selbst eine potentiell an der VS 6 in den Auen angebotene Sommerbetreuung könne kein Argument sein, da Villach über ausreichend geeignete andere Schul-Gebäude verfüge.

Lärm wird zum Problem

„Volksschülern fällt es schon so schwer genug, sich stundenlang zu konzentrieren“, findet sie es geradezu gemein, von den Kleinsten zu erwarten, dass bei dröhnendem Lärm von Bohrhammern versuchen müssten, die Stimme eines Lehrers überhaupt zu hören. „Auch für Lehrende sind Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb eine Zumutung, die ja versuchen, die Lärmkulisse zu übertönen“, gibt Nießner weiters zu bedenken und weiter: „Wer will schon lüften, wenn der Bohrhammer dröhnt?“. Der Baulärm sei zwar auch an der angeschlossenen Neuen Mittelschule wahrnehmbar, dort jedoch Berichten zufolge bei geschlossenem Fenster gerade noch erträglich.

Parkplatzproblem

Die Umbauten während dem laufenden Schulbetrieb würden auch zu einem Parkchaos führen: Für den Lift-Einbau sei der Parkplatz vor der Volksschule gesperrt. Jetzt würden natürlich die Lehrer entsprechend „ausweichen“ und Eltern wüssten nicht mehr, wie ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen. Nießner kündigt abschließend einen entsprechenden Antrag für die nächste Gemeinderatssitzung an.

Katrin Nießner © FPÖ Villach

“Unterricht nicht beeinträchtigt!”

Seitens der Schulleitung wird jedoch angemerkt, dass gar kein Unmut über die Situation herrschen würde: “Weder an unserer Schule noch an der MS1 sind Kinder oder Lehrer*innen durch die Umbauarbeiten im Unterricht in irgend einer Art beeinträchtigt. Sämtliche Klassen unserer Schule sind nach Süden ausgerichtet und nehmen den Lärm nicht wahr.”