Das freundliche Wetter mit Sonnenschein vom heutigen Montag wird leider eine Eintagsfliege bleiben. Schon morgen wird nämlich die nächste Regenfront über Kärnten hinwegziehen. Lokal könnten auch Bäche übergehen.

Auf den einen sonnigen Tag, den wir heute genießen dürfen, folgen gleich auch wieder einige bewölkte und regnerische Tage. Morgen wird es in Kärnten nämlich generell sehr verregnet sein, in vielen Regionen vor allem im Süden startet man schon nass in den Tag, wie Andreas Mansberger von der “GeoSphere Austria” gegenüber 5 Minuten berichtet. “Es kommt ein Mittelmeertief in Richtung Norden und spätestens ab Mittag wird es bis in die Nacht hinein teils intensiv regnen”, so Mansberger. Gerade am Vormittag könne es dahingegen noch Regenpausen geben.

Es wird wieder kühl

Da kann es dann auch durchaus 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter regnen. Das wiederum könnte Auswirkungen auf Bäche haben. “Lokal könnten aufgrund der schon sehr nassen Vorgeschichte Bäche übergehen”, weiß Mansberger. Die Regenschwerpunkte werden in den Gurktaler Alpen, rund um den Alpenhauptkamm und im Bereich der Karawanken bzw. der Koralpe sein. Im Gegensatz zum Norden Österreichs, wo die Schneefallgrenze bis auf 1.000 Meter heruntersinken könnte, wird Neuschnee in Kärnten allerdings auf das Hochgebirge beschränkt bleiben. Es wird übrigens auch wieder kühl mit maximal 13 Grad.

Erst Sonntag dann wieder etwas mehr Sonne

Am Mittwoch soll es dann laut Mansberger jedoch kaum noch Regen geben, es dürfte allerdings bewölkt bleiben. Mit bewölktem Wetter geht es dann auch weiter bis ins Wochenende. Erst Sonntag dürfte wieder etwas mehr Sonne mit am Programm stehen. “Bis dahin gehen dann auch die Temperaturen wieder bergauf. Am Wochenende erwarten wir, nach aktuellem Stand, bis zu 20 Grad”, meint der Experte abschließend.