Unterstützungsangebot Ferien: Land Steiermark finanziert Unterbringung für junge Ukrainer Steiermark - Beim Treffen, am 15. Mai 2023, von Werner Amon, Landesrat für Europa, Internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal, mit dem Botschafter der Ukraine, Vasyl Khymynets, wurde über die aktuelle Situation in der Ukraine und etwaige Unterstützungsangebote der Steiermark gesprochen. von Nadia Alina Gressl

Landesrat Amon hat dabei die Einladung ausgesprochen, im heurigen Sommer ukrainischen Kindern mit ihren Müttern einen Urlaub in der Steiermark zu ermöglichen. Bis zu 100 ukrainische Kinder werden die Möglichkeit haben, einige unbeschwerte Tage in unserem Bundesland zu verbringen. Die Organisation der Aktion übernimmt der Verein Kiwanis – das Land Steiermark stellt die Lehrlingshäuser der Landesberufsschulen als Unterkunft kostenlos zur Verfügung.

Paar Tage Ferien

„Der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine dauert nun bereits über ein Jahr an. Es ist unvorstellbar, welchem Grauen vor allem die ukrainischen Kinder seitdem ausgesetzt sind. Mit ein paar Tagen Ferien in der Steiermark wollen wir als Landesregierung einen kleinen Teil dazu beitragen, um dieses Leid zumindest etwas zu lindern und hoffen, dass die Kinder mit ihren Familien für einige Tage die Bilder des Krieges hinter sich lassen können”, so Landeshauptmann Christopher Drexler, Landesrat Amon und Soziallandesrätin Doris Kampus.