EFVL Open

Super: Steirischer Doppelsieg im Frauen Footvolley

Podersdorf am See - Podersdorf am See war am vergangenen Wochenende Gastgeber der EFVL Open im Footvolley. Bei regnerischem Wetter traten sechs europäische Frauen- und 12 Männer-Teams gegeneinander an. Für die heimischen Athleten aus der Steiermark gab es Grund zum Feiern: "Unsere Frauen-Teams feierten einen Doppelsieg!"

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (218 Wörter)