Fünfer mit Zusatzzahl Im Lotto gewonnen: Zwei Kärntner um je fast 50.000 Euro reicher Kärnten - Jeweils 46.000 Euro haben gleich zwei Kärntner bei der vergangenen Lotto-Ziehung am Sonntag gewonnen. Sechser hat es aber keinen gegeben. von Phillip Plattner

Nachdem am Freitag der Dreifachjackpot von einem Kärntner geknackt wurde, der nun um 3,1 Millionen Euro reicher ist – wir haben berichtet – hat es am Sonntag keinen Sechser gegeben, die meisten und höchsten Gewinne wurden allerdings erneut in Kärnten erzielt. Beide Fünfer mit Zusatzzahl und damit jeweils mehr als 46.000 Euro gehen wieder ins südlichste Bundesland.