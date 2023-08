Heute Früh in Sekull Auto macht sich plötzlich selbst­ständig und fährt in Abhang Techelsberg - Die Töschlinger Feuerwehr wurde heute Früh, um 5.38 Uhr, zu einer Fahrzeugbergung nach Sekull gerufen. Dort hatte sich ein Auto selbstständig gemacht und war in einem Abhang steckengeblieben. Es wurde niemand verletzt und das Fahrzeug hatte nur minimale Schäden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © FF Töschling

Die Freiwillige Feuerwehr Töschling wurde heute Früh zu einer Fahrzeugbergung gerufen. Ohne Fahrer hatte sich ein Auto selbstständig gemacht und blieb daraufhin in einem Abhang stecken. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde daraufhin ein Abschleppunternehmen hinzugezogen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Abschleppunternehmen konnte man das Auto schnell und sicher bergen.

Fahrzeuge sollten immer ordnungsgemäß gesichert sein

Gleichzeitig sicherten die Florianis den Unfallort ab, um sowohl die Einsatzkräfte als auch weitere Personen zu schützen. Auf ihrer Website betonte die Töschlinger Feuerwehr nun, wie wichtig es sei, das eigene Fahrzeug immer ordnungsgemäß zu sichern. “Insbesondere in unebenem Gelände oder in der Nähe von Abhängen”, so die Feuerwehr.