Helfende Hände gesucht Tierisch gute Aktion: Gemeinsam den "Hunde­strand" auf Vorder­mann bringen Silbersee/Villach - Am 20. Mai wird am Silbersee eine gemeinsame Aufräumaktion gestartet, um die Umsetzung des "Hundestrandes" etwas zu beschleunigen. Dabei wird noch nach freiwilligen Unterstützern gesucht- für jede helfende Hand ist der Verein DogInstinkt dankbar. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels

Es gab bereits gute Neuigkeiten zu verkünden – die Eröffnung des “Hundestrand” steht in den Startlöchern. Nun braucht es einige helfende Hände, um diesem Projekt noch den nötigen Feinschliff zu verpassen. Konkret handelt es sich dabei um einen gemeinsamen Wohlfühlbereich, wo Besitzer zusammen mit ihrem tierischen Vierbeinern entspannen können.

Aus Liebe zum Tier

Damit dieses Vorhaben rasch in die Tat umgesetzt werden kann, sucht die Initiative DogInstinkt nach freiwilligen Unterstützern, die aktiv dabei helfen, den Hundebereich zu säubern. “Wir Hundehalter werden aktiv und tragen unseren Teil dazu bei, für eine saubere Umwelt!”, so lautet der Appell, der möglichst viele Helferlein ermutigen soll, an der Aktion teilzunehmen. Stattfinden wird die gemeinsame Reinigungsaktion am 20. Mai um 16 Uhr am Silbersee. Gemeinsamer Treffpunkt ist der Parkplatz. Die tierischen Begleiter sollen aber ausnahmsweise zu Hause bleiben, um ein effektiveres Arbeiten zu garantieren.