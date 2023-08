Kinderbuchlesung FPÖ fordert politischen Schulterschluss gegen Drag Queen Lesestunden für Kleinkinder Graz - Die Grazer FPÖ ist besorgt über eine bevorstehende Kinderbuchlesung in der Parteizentrale der Grünen, bei der die Dragqueen Gloria Hole auftreten soll. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) © Montage: pixabay/pexels

Die Grazer FPÖ ist besorgt über eine bevorstehende Kinderbuchlesung in der Parteizentrale der Grünen, bei der die Dragqueen Gloria Hole auftreten soll. Diese Veranstaltung wirft Fragen zum Schutz von Kleinkindern vor sexuellen Inhalten auf. Die FPÖ fordert daher, dass alle Parteien gemeinsam für den Schutz der Kinder eintreten und solche Lesestunden ablehnen.

FPÖ-Graz fordert Schutz von Kleinkindern

Drag Queen Lesestunden sind ein Phänomen, das auch in Österreich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vor Kurzem sorgte eine ähnliche Veranstaltung in Wien für große Proteste. Axel Kassegger, der Stadtparteiobmann der FPÖ-Graz, betont: “Wer solche Lesestunden veranstaltet, stellt bewusst den gesellschaftlichen Konsens infrage, dass Kleinkinder vor sexuellen Inhalten geschützt werden sollten. Der explizit sexuelle Charakter der Kunstfigur Gloria Hole ist offensichtlich, sowohl durch ihren Namen als auch durch ihre Instagram-Seite.”

Klares Bekenntnis gefordert

Die politischen Verantwortungsträger sind gefordert, ein klares Bekenntnis zum Kindeswohl und damit gegen solche Veranstaltungen abzugeben. Bürgermeisterin Kahr muss zeigen, ob ihr Einsatz für die Menschenrechtsstadt Graz und damit für den Schutz der Kinderrechte auch dann besteht, wenn es gerade nicht politisch opportun ist”, so Axel Kassegger.