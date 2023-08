Alle neun Jahre Kiwanis-Treffen in Pört­schach: "Sogar der Pyramiden­kogel leuchtete blau" Pörtschach - Von 12. bis 14. Mai traf sich die karitative Organisation Kiwanis in Pörtschach. Alle neun Jahre ist Kärnten Gastgeber bei diesem Firmenevent, bei dem die Mitglieder der anderen Bundesländer geladen werden. Zur Ehre des Tages erstrahlte sogar der Pyramidenkogel in blauem Licht. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) © kk

Kiwanis lud am Wochenende von 12. bis 14. Mai zum gemeinsamen Mitarbeiter-Event ein. Dabei waren alle Standorte Österreichs vertreten – Kärnten durfte dieses Jahr Gastgeber spielen. “Es ist das größte Kiwanis-Treffen in ganz Österreich. Wir haben besprochen, wie wir für Kinder in Not die entsprechenden Weichen stellen können”, erzählt der Präsident des Kiwanis Club Villach Herbert Moser gegenüber 5 Minuten.

Hochkarätige Ehrengäste

Bei dem Event waren nicht nur alle Kiwanis Clubs aus Österreich vertreten, sondern auch viele hochkarätige Ehrengäste und Politiker. Auch die Bürgermeisterin von Pörtschach Silvia Häusl-Benz war anwesend. Warum aber ist dieses Event so einzigartig? “Die Veranstaltung findet nur alle neun Jahre in Kärnten statt. Jedes Jahr ist ein anderes Bundesland Gastgeber”, betont Moser. Um die Veranstaltung in ein passendes Licht zu rücken, erstrahlte der Pyramidenkogel in Blau – der Farbe Kiwanis. Veranstaltet wurde das Event vom Santicum-Club. Stattgefunden hat es in den Räumlichkeiten des Congress Centers.

Gab es Neuerungen?

Das Event stand ganz im Zeichen von Kindern in Not. Gemeinsam beratschlagte man und konnte auch eine konkrete Neuerung verkünden: Von nun an kann jeder Kiwanis-Club auf den Charity Fond zugreifen, ohne davor Beschlüsse abzuwarten, wie der Villacher Präsident verrät.