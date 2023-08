Ab Juni Leben kehrt am Mittags­kogel ein: Bertahütte bekommt neues Pächter­pärchen Mittagskogel - Am Mittagskogel kehrt langsam wieder Leben ein. Die Bertahütte wird ab Juni nämlich wieder bewirtschaftet. Das neue Pächterpärchen: Helery und Marcus Winkler. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Thomas Kaiser

Ab Anfang Juni soll der Bertahütte am Mittagskogel wieder neues Leben eingehaucht werden. Ein Fürnitzer Ehepaar, Helery und Marcus Winkler, wird sie ab dann bewirtschaften und Gäste empfangen, wie Medien berichten. Sie würden die Hütte zwar gern schon früher in Betrieb nehmen, es liegt allerdings teilweise noch Schnee, weshalb man aktuell noch nicht öffnen könne. Anfang Juni wolle man sich nun allerdings freihalten. Von da an soll die Hütte dann täglich bis Oktober offen sein.