Am Loibacher Feld Verbotenes "Ustascha-Wappen" an Gedenkstein angebracht Loibacher Feld - Am Loibacher Feld, wo jahrelang das "Ustascha-Treffen" stattgefunden hat , wurde nun am vergangenen Freitag das verbotene "Ustascha-Wappen" angebracht. Ein Video wurde auch auf einer kroatischen Seite einer rechtsextremen Partei veröffentlicht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © Daniel Raunig

In Österreich ist das “Ustascha-Wappen” verboten, das Treffen von Rechtsextremen findet auch aufgrund von großer Kritik nicht mehr statt. Immer wieder war es dort auch zu Verstößen gekommen, das Gedenken an die Anhänger der faschistischen Ustascha findet dieses Jahr auch in Zagreb am Zentralfriedhof statt. Es sei laut dem kroatischen Parlamentspräsidenten richtig, das Gedenken auch weiterhin abzuhalten, wie der “ORF” nun berichtet.

Tausende Soldaten wurden getötet

Vor wenigen Tagen wurde am Loibacher Feld, wo das Treffen in Kärnten immer stattgefunden hat, das in Österreich verbotene “Ustascha-Wappen” angebracht. Am selben Tag hat es auch einen Gottesdienst mit Kranzniederlegung gegeben. Verboten ist das Wappen in Österreich deswegen, da es unter anderem mit der Waffen-SS in Verbindung gebracht wird. Gedacht wird tausenden von Soldaten, die teils gewaltsam getötet worden sind, nachdem sie für das Nazi-Regime gekämpft haben und daraufhin von der britischen Besatzungsmacht an den kommunistischen Tito ausgeliefert wurden.