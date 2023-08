Aktuell Kilometer­langer Stau nach Unfall auf S37: Eine Person verletzt S37 Klagenfurter Schnellstraße - Auf der Klagenfurter Schnellstraße ist heute wieder ein Unfall geschehen. Es staut sich aktuell weit nach hinten, Personen sprechen von teils mehreren Kilometern Stau. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © klagenfurt_elite

Erneut ist es auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße zwischen Maria Saal und St. Veit in Fahrtrichtung St. Veit zu einem Unfall gekommen. Wie mehrere Personen gegenüber “klagenfurt_elite” berichten, soll an dieser Stelle ein Auto gegen die Leitplanken gekracht. Es staut sich schon weit zurück. Es ist noch nicht klar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. “Es wurde eine Person leicht verletzt”, meint jedenfalls die Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten.

Update 22.50 Uhr: 79-jährige Frau geriet ins Schleudern

Eine 79-jährige Frau war mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs und kam im Bereich Maria Saal dann ins Schleudern. Dabei geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen die dortige Leitschiene. Von dort wurde der Wagen zurückgeschleudert und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Die S37 war an dieser Stelle knapp 20 Minuten komplett gesperrt, wie die Polizei berichtet.