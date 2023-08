Wir haben nachgefragt

Schwimmende Inseln am Wörther­see: "Was, wenn jetzt alle so etwas haben wollen?"

Wörthersee - Für Seeliebhaber war es eine gute Nachrichten. Der Kärntner Chefkoch Johannes Muchitsch bietet am Wörthersee seit neuestem zwei Elektroboote in Form eines Sonnendecks einer Luxusyacht an, die zum Schwimmen, Essen und Chillen gedacht sind. In der Landesregierung, "will man sich das sicher in der Praxis mal ansehen. Zumindest die Seepolizei", heißt es auf Anfrage von 5 Minuten.

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (156 Wörter)

Die Insel bietet die perfekte Location mit einem richtigen "Wow"-Effekt. © The Island/KK