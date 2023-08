Prognose Erneutes Wettertief sorgt am Dienstag für Regen und Wind Graz/Steiermark - Die Sonne war am Montag für einen kurzen Abstecher zu Gast - nun folgt das nächste Tief. Dieses bringt viel Regen und vor allem im Norden der Steiermark lebhaften Wind. Höchstwerte von 15 Grad sollen nicht überschritten werden. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © 5min.at

“Am Dienstag nimmt der Tiefdruckeinfluss wieder zu, schon von der Früh weg ist der Himmel dicht bewölkt und regional regnet es etwas” so lautet die Prognose der GeoSphere Austria. In den meisten Regionen soll es am Vormittag noch weitgehend trocken bleiben, erst am Nachmittag breitet sich teils kräftiger und ergiebiger Regen auf die gesamte Steiermark aus. Warm wird es heute laut der Vorhersage nicht, es sollen Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad erwartet werden. Zudem weht besonders im Norden der Steiermark ein kräftiger Wind.