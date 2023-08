Prognose Wettertief im Anmarsch: Der Dienstag wird frisch und nass Kärnten - Die Sonne war am Montag kurz zu Besuch und hat teilweise sehr milde Temperaturen beschert - nun folgt jedoch das nächste Tief. Dieses bringt in allen Regionen Kärntens viel Regen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Am Dienstag gibt es wieder viel Regen, dieser kommt vor allem aus dem Südosten. “Während es am Vormittag noch Regenpausen gibt, regnet es am Nachmittag oft durchgehend”, so lautet die Prognose der GeoSphere Austria. Der Regen soll den gesamten Tag andauern und sich auch in der Nacht fortsetzen. Auf den teilweise sehr sonnigen und warmen Montag folgt ein Temperatursturz, der Höchstwert von 13 Grad soll dabei nicht überschritten werden.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.