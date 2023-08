Prozess Mordversuch aus Eifersucht? 26-Jähriger nun einge­wiesen Graz - Am Montag, den 15. Mai, saß ein 26-jähriger auf der Anklagebank und musste sich vor der Staatsanwaltschaft verteidigen. Der Vorwurf lautet: Im Dezember 2022 soll er mit dem Auto auf seine Ex-Liebhaberin und ihren Partner losgefahren sein. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (291 Wörter) © 5min.at

Laut Medienberichten hätte der 26-Jährige sich für versuchten Mord sowie Nötigung rechtfertigen müssen. Der Angeklagte leugnete den Vorwurf. Aufgrund eines psychologisches Gutachtens jedoch, wurde er als nicht zurechnungsfähig eingestuft.

Er soll zuvor schon gewalttätig geworden sein

Bei dem Vorfall soll es sich um eine Tat mit emotionalen Hintergrund gehandelt haben. Das Opfer ist eine 22-Jährige, mit welcher der Beschuldigte einige Zeit eine sexuelle Liebschaft pflegte. Als diese schließlich einen neuen Freund hatte, soll der 26-Jährige das Paar mit Anrufen belästigt und sie sogar bedroht haben. Das Verhältnis zwischen dem Beschuldigten und der 22-Jährigen dauerte in etwa zwei Jahre. Der 26-Jährige wurde bereits wegen Körperverletzung an seiner Ex-Freundin verurteilt.

Zweimaliger Angriff

Während eines Spazierganges am 26. Dezember soll der 26-Jährige mit seinem Auto auf das Liebespaar zugerast sein. Bevor es zu einen Aufprall kommen konnte, wich er aus und fuhr stattdessen gegen einen Begrenzungspfahl. Die 22-Jährige und ihr Freund konnten noch rechtzeitig ausweichen und kamen deshalb nicht zu Schaden. Laut dem Opfer soll der Beschuldige anschließend einen erneuten Versuch gestartet haben, auf das Paar zuzufahren. Zudem heißt es, soll dieser unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Beweise gibt es keine.

Nicht zurechnungsfähig

Laut Gutachten soll der Beschuldigte zur Tatzeit nicht zurechnungsfähig gewesen sein. Er soll alkoholisiert gewesen sein und zudem an einer schwerwiegenden psychischen Störung leiden. Das Geschworenengericht spricht sich gegen einen versuchten Mord aus, schuldig gesprochen wird er jedoch in den Anklagepunkten Drohung und Nötigung. “Der 26-Jährige wurde aufgrund einer psychischen Störung als nicht zurechnungsfähig eingestuft. Er wurde eingewiesen. So lautet das Urteil”, bestätigt Barbara Schwarz gegenüber 5 Minuten. Der Schuldspruch ist noch nicht rechtskräftigt.