Bei allen drei Denzel Betrieben Cool: Goodie Bag sichern und den neuen Mustang testen! Klagenfurt - Kommen sie jetzt zu einem der drei Denzel Betriebe und sichern sie sich ein cooles Goodie Bag. Das gibt es jetzt zu jeder Probefahrt gratis dazu! Gerade am neuen Standort Denzel Südring gibt es viele Neuheiten zu testen! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (295 Wörter) Werbung © WOLFGANG DENZEL AUTO AG

Die WOLFGANG DENZEL AUTO AG ist mit über 20 Marken einer der führenden Automobil-Mehrmarkenhändler in Österreich. Zum allerersten Mal startet Denzel nun auch mit der Marke Ford am neuen Standort in der Triplatstrasse 1 am Südring in Klagenfurt durch. Kundenorientierung und perfekter Service, sind für Marc Reiter, Kundencenter-Leiter von Denzel Klagenfurt, wegweisend für die Positionierung als neuer Ford Partner in Kärnten. „Unser Ziel ist es, die Marke Ford an diesem Standort zu etablieren und als Ford Kompetenzzentrum in den kommenden Jahren der Ansprechpartner in Sachen Mobilität zu werden“, schildert Marc Reiter, Kundencenter-Leiter von Denzel in Klagenfurt.

Ford sortiert seine Händler neu

„Ein besonderes Erlebnis ist eine Probefahrt mit dem neuen Ford Mustang March E“, so Walter Otto, der als neuer Kundencenter Leiter den Betrieb mit seiner langjährigen Erfahrung in der Automobilbranche bereichern wird. Unterstützt durch den Ford Händlerverband, arbeitet das Ford Management gemeinsam mit Kärntens Ford Händlern daran, alle Kärntner Händler zukunftsfit zu machen. Hierzu werden mit 1. April alle bestehenden Verträge gekündigt. Neue Händlerverträge für das Agenturmodell, welches ab 2025 gemeinsam mit den Händlern umgesetzt wird, werden aktuell vereinbart. Dabei wird Denzel einmal mehr zum zentralen Partner und ist daher neuer Ford Händler in Klagenfurt.

Daten und Facts Denzel Gruppe:

Die WOLFGANG DENZEL AUTO AG ist einer der führenden Automobil-Mehrmarkenhändler. Seit der Gründung des Unternehmens durch den international anerkannten und erfolgreichen Automobil-Pionier Wolfgang DENZEL im Jahr 1934 ist der Konzern kontinuierlich gewachsen und genießt heute einen erstklassigen Ruf als erfahrener, sicherer und kompetenter Partner für Industrie, Vertragshändler und Kunden. Die DENZEL Gruppe zählt mit einem konsolidierten Jahresumsatz von über 560 Millionen Euro und rund 1.000 Mitarbeitern zu den größten Unternehmen Österreichs.