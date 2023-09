95 Jahre Kärntnermilch Vom Großglockner bis ins Gurktal: 1000 Land­wirte liefern täglich die weltbeste Rohmilch Kärnten - Die Kärntnermilch feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum – ihr 95-jähriges Bestehen. Seit fast einem Jahrhundert produziert das Unternehmen hochwertige Milchprodukte - doch das geht nur Dank der engen Zusammenarbeit mit den Kärntner Bauern. Um diese wie immer gebührend zu feiern, wird auch dieses Jahr wieder die Woche der Landwirtschaft zelebriert. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (345 Wörter) Werbung Das haben sie wirklich verdient: In der Woche der Landwirtschaft werden die Kärntner Bauern gefeiert! © Kärntnermilch

Vom Montag, den 29. Mai bis einschließlich Sonntag den 4. Juni, wird in Kärnten die “Woche der Landwirtschaft” gefeiert. Diese Woche ist eine Gelegenheit, die Arbeit der Landwirte und die Bedeutung der Landwirtschaft für die Region zu würdigen. Sie gipfelt dieses Jahr mit der 95-Jahr-Jubiläumfeier der Kärntnermilch, die mit Kunden und Landwirten gefeiert wird. Von den Kärntner Höfen und Plätzen wird die Kärntnermilch heuer das diesjährige Motto verkünden: „In Kärnten produzieren, statt Krisen importieren“.

Über 40 Millionen Packungen Milch

Das Motto wird bisher mit größtem Erfolg umgesetzt: Mit den weltweit strengsten Rohmilchkriterien und laufenden Qualitätskontrollen sorgt die Kärntnermilch für die weltbeste Rohmilch. Vom Großglockner bis ins Gurktal liefern täglich rund 1000 Landwirte die beste tagesfrische Rohmilch, aus welcher mehr als 400 verschiedene Qualitätsprodukte produziert werden. Jährlich werden über 40 Millionen Tetra-Packungen von frischester Vollmilch über Butter und Sauermilch bis zu Acidophilusmilch am Standort Spittal an der Drau produziert. Diese Spitzenleistungen erfordern eine enge und starke Zusammenarbeit zwischen der Molkerei und den Bauern.

Vom Großglockner bis ins Gurktal liefern täglich rund 1000 Landwirt die beste tagesfrische Rohmilch, aus welcher mehr als 400 verschiedene Qualitätsprodukte produziert werden. © Kärntnermilch

Musik und Schmankerl dürfen nicht fehlen!

Um den wertvollen Rohstoff Milch gebührend in den Fokus zu stellen und gleichzeitig auf die ressourcenschonende Verarbeitung dessen hinzuweisen, lädt die Kärntnermilch am 4. Juni zum Jubiläumfest anlässlich des 95-jährigen Firmenjubiläum am Betriebsstandort in Spittal ein. Die Gäste erwarten nicht nur Führungen durch den Betrieb, sondern auch kulinarische Schmankerl entlang der Kärntnermilch Käsestraße. Für Unterhaltung sorgen unter anderem die Alpenoberkrainer, die Suite 19, D´Staffbuam und Diandln, die Gemeinde-Trachtenmusikkapelle Weissenstein und der Finanzchor Villach.

Nachhaltig, regional und umweltbewusst

Kärntnermilch-Direktor Helmut Petschar betont in diesem Zusammenhang einmal mehr die Bedeutung von Regionalität und Nachhaltigkeit für das Unternehmen: “Die Kärntnermilch ist stolz darauf, ihre Produkte auf nachhaltige und verantwortungsbewusste Weise zu produzieren und setzt sich für den Erhalt regionaler Wertschöpfungsketten ein. Unser Jubiläum ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch ein Zeichen für die hohe Qualität und Verlässlichkeit unserer Produkte.

