Gute Neuigkeiten: Arbeitslosigkeit in der Steiermark ist gesunken

Graz - Das Land Steiermark präsentiert die Zahlen zum Arbeitsmarkt des Jahres 2022. Dabei zeigt sich ein erfreuliches Bild: Die Arbeitslosigkeit in der Steiermark ist gesunken. Bildung und Alter sind dabei entscheidende Kriterien. Soziallandesrätin Doris Kampus und Wirtschaftlandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (v.l.)

Laut dem aktuellen Bericht der Landesstatistik hat sich der steirische Arbeitsmarkt im Jahr 2022 positiv entwickelt. Die Arbeitslosenquote fiel in der Steiermark innerhalb eines Jahres von 6,5 Prozent auf 5,2 Prozent. Vor allem bei den Langzeitarbeitslosen kam es zu einem deutlichen Rückgang von -45,4 Prozent. Beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt setzte die steirische Landesregierung auf gezielte Qualifizierungsmaßnahmen.

Erfreuliche Resultate

Der jüngste statistische Bericht zum heimischen Arbeitsmarkt durfte erfreuliche Ergebnisse präsentieren. Die steirische Landesregierung will diesen Trend nun verstärken und gezielte Maßnahmen setzen. Dies betrifft vor allem den Bereich Aus- und Weiterbildung. „Qualifizierte Arbeitskräfte sind zudem die Grundlage für die erfolgreiche Weiterentwicklung der steirischen Wirtschaft und unseres Standorts”, betont Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Mied. Die Statistik zeigt: Es gibt weniger Arbeitslose in allen steirischen Bezirken. Mit einer Quote von 5,2 Prozent liegt die Steiermark unter dem Bundeswert von 6,3 Prozent.

Verbesserung der Bildung

„Die aktuelle Entwicklung am steirischen Arbeitsmarkt ist durchaus positiv, aber um für die Zukunft gerüstet zu sein, braucht es weiterhin eine aktive Arbeitsmarktpolitik gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice. Wir müssen mehr in die Qualifizierung investieren, den Umstieg in andere Berufsfelder wie GreenJobs erleichtern und alle Potenziale, die in der steirischen Bevölkerung, insbesondere bei den Frauen, vorhanden sind, heben. Aus diesem Grund haben wir auch die steirische Arbeitsförderungsgesellschaft gegründet. Wir können es uns einfach nicht leisten, auf die persönlichen Stärken eines jeden einzelnen zu verzichten”, so Soziallandesrätin Doris Kampus. Es zeigt sich außerdem, dass Bildung eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Arbeitslosigkeit spielt. Die genauen Zahlen der Statistik sind auf der Land-Steiermark-Website ersichtlich.