Toll: Beeinträchtigte Steirerin konnte sich 26.500 Euro erkämpfen Steiermark - Ein kürzlich durch die Arbeiterkammer veröffentlichter Fall hat wieder gezeigt, wie wichtig die Verfügbarkeit von Information hinsichtlich Förderungen ist. Durch die Hilfe ihrer Betreuerin konnte sich eine 31-Jährige Steirerin eine beträchtliche Summe zurückerstatten lassen.

Viele sind sich nicht bewusst, auf welche Boni und Förderungen sie Anspruch haben. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass man sich darüber informiert. Hierbei ist es jedoch nicht immer so einfach, die richtige Quelle zu finden. Gerade Personen, die oft aufgrund von physischen oder psychischen Einschränkungen nicht so gut für sich selbst einstehen können, benötigen leicht zugängliche Informationen oder Personen, die sie unterstützen und bei Bedarf aufklären. So konnte sich auch eine Steirerin 26.500 Euro erkämpfen.

Durch die Hilfe ihrer Betreuerin

Die 31-Jährigen leidet bereits seit jungen Jahren unter schweren psychischen und teilweise physischen Beeinträchtigungen. Diese bestimmen nicht nur ihren Alltag maßgeblich, sondern auch ihre Berufswahl. Aufgrund ihrer Einschränkung konnte sie keiner geregelten Arbeit nachgehen. Deshalb hätte sie auch einen längeren Anspruch auf die Familienbeihilfe gehabt und auch eine Erhöhung dieser wäre ihr zugestanden – dies war der Betroffenen lange nicht bewusst, weshalb sie auf viel Geld verzichtete, welches ihr eigentlich zustand. Ihre Betreuerin hat sich schließlich für sie starkgemacht, sich bei der Arbeiterkammer informiert und schließlich alle nötigen Unterlagen rückwirkend beim Finanzamt eingereicht. Dies ist nämlich bis zu fünf Jahren im Nachhinein möglich. Die Hilfe blieb nicht umsonst: Insgesamt rund 26.500 Euro bekam die Steirerin rückerstattet.