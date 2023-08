Hilfspaket fixiert Hohe Energie­preise: Diese Villacher Haus­halte bekommen finanzielle Unter­stützung Villach - Die Stadt Villach und die KELAG Energie und Wärme (KEW) haben sich auf Hilfsmaßnahmen wegen gestiegener Energiepreise geeinigt. Das Ergebnis: Zuschüsse für finanzschwache Haushalte, ein Sonderbudget für Menschen in besonderen Notsituationen und eigene Beratungstermine im Rathaus. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (361 Wörter) Die KEW weitet ihre „Sozialsäule“ für Menschen mit geringem Einkommen aus. Die Einkommensgrenzen werden angehoben. Dadurch können mehr Menschen diese Unterstützung anfordern • Gleichzeitig wird der Hilfsbetrag von derzeit 250 Euro auf 280 Euro erhöht • Ein eigenes Sonderbudget in der Höhe von 50.000 Euro steht für beson- dere Härtefälle außerhalb der Einkommensgrenzen bereit • „Global 2000“ wird die ökologischen Standards der Fernwärme Villach überprüfen. Die Organisation hat dies bereits bei anderen Städten getan © Stadt Villach/Kofler

Am 19. April fand auf Einladung von Bürgermeister Günther Albel ein Runder Tisch im Rathaus Villach statt. Thema war die Entwicklung der Fernwärmepreise. Die Mitglieder der Stadtregierung besprachen mit dem Energieanbieter KEW Unterstützungs-Maßnahmen für Villacherinnen und Villacher. „Drei Wochen später können wir bereits ein Lösungspaket präsentieren“, zeigen sich Albel und KEW-Geschäftsführer Adolf Melcher über die konstruktiven Gespräche erfreut.

Folgende Punkte wurden fixiert: Die KEW weitet ihre „Sozialsäule“ für Menschen mit geringem Einkommen aus. Die Einkommensgrenzen werden angehoben. Dadurch können mehr Menschen diese Unterstützung anfordern

Gleichzeitig wird der Hilfsbetrag von derzeit 250 Euro auf 280 Euro erhöht

Ein eigenes Sonderbudget in der Höhe von 50.000 Euro steht für besondere Härtefälle außerhalb der Einkommensgrenzen bereit

„Global 2000“ wird die ökologischen Standards der Fernwärme Villach überprüfen. Die Organisation hat dies bereits bei anderen Städten getan

„Die Ausweitung des Bezieherkreises und die Erhöhung des Hilfsbetrages sind spürbare Verbesserungen in schwierigen Zeiten“, sagt Bürgermeister Albel im Namen der Villacher Stadtregierung. Er betont den überregionalen Charakter der erzielten Lösung: „Diese Schritte gelten kärntenweit, also nicht nur in Villach. Damit hilft unser Vorstoß auch Menschen in anderen Gemeinden.“ KEW-Geschäftsführer Melcher: „Wir haben im Winter alle Anstrengungen unternommen, um trotz massiver Energiekrise Villach sicher mit Wärme zu versorgen. Die Entwicklungen auf den Energiemärkten belasten jedoch vor allem Haushalte mit geringen Einkommen. Daher haben wir von Beginn an ein Unterstützungspakt geschnürt. Wir freuen uns, dass wir dieses nun, auch auf Initiative Villachs, kärntenweit für unsere Kunden ausbauen und verbessern konnten.“

Stadt Villach ermöglicht Hilfs-Termin im Rathaus

Den potenziellen Beziehern der Unterstützung soll in Villach bestmöglich geholfen werden. Daher werden im Rathaus Beratungsstunden angeboten. Ab 23. Mai wird es jeden zweiten Dienstag von 8 bis 12 Uhr möglich sein, sich vor Ort beim Ausfüllen des Antrages helfen zu lassen. Unbedingt mitzubringen sind folgende Dokumente: Meldezettel, Einkommensnachweis aller im Haushalt lebenden Personen und die Heizkostenabrechnung der jeweiligen Periode.

Gemeinsames Bekenntnis zu Fernwärme-Ausbau

Neben den Unterstützungsmaßnahmen haben sich Stadt Villach und KEW auch auf den Ausbau des Fernwärmenetzes geeinigt. So soll noch mehr Menschen nachhaltige Wärme zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig soll der Gasanteil in der Fernwärme von ohnehin nur rund 20 Prozent deutlich reduziert werden. Gemeinsames Ziel ist es, den Anteil auf zehn Prozent zu halbieren. Vergangenen Freitag wurde dazu im Aufsichtsrat der KELAG ein Budget von über 30 Millionen Euro für Ausbau und weitere Ökologisierung der Fernwärmeversorgung von Villach beschlossen. Eine Überprüfung von Fernwärmepreisen kann das Wirtschaftsministerium jederzeit durchführen.