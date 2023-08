Rund 40 Vertreter Slowenien zu Gast: Graz präsentiert blaue und grüne Infrastruktur Graz - Die grüne und blaue Infrastruktur der Stadt Graz stand im Fokus einer Studien-Visite des slowenischen Gemeindebundes. Am 15. Mai gab es deshalb einen Besuch der Delegation. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) Unter einem Dach: Eine slowenische Delegation informierte sich in Graz über dessen blaue und grüne Infrastruktur, wie etwa der ein Jahre alten Stadtparkinfo. © Stadt Graz/Fischer

Die Stadtbaudirektion organisierte gemeinsam mit der Abteilung für Grünraum und Gewässer und dem Stadtplanungsamt einen Know-how-Transfer von erfolgreichen Grazer Strategien und Umsetzungsprojekten in diesem Bereich. In Vertretung von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner konnte Gemeinderätin Alexandra Würz-Stalder die Delegation begrüßen und begleiten, wobei sich das „blaue Element“ sich an diesem Tag von seiner besonders „großzügigen“ Seite zeigte: Kräftige Regengüsse umrahmten den slowenischen Besuch

Graz informiert über Projekte

Rund 40 Vertreter slowenischer Städte wie Laibach, Krajn, Celje, Maribor und des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Raumplanung sowie des slowenischen Städte- und Gemeindebundes wurden von den Grazer Kollegen über die Themen Grazer Stadtbäume, Lebensraum Mur, Sachprogramm Grazer Bäche, Grüne Grazer Netzwerk-Strategie sowie die Maßnahmen zur Begrünung öffentlicher Räume informiert. Die grüne und blaue Grazer Infrastruktur wurde schließlich anhand von Best Practice-Beispielen begreif- und erlebbar gemacht. So konnte sich die Delegation vor Ort über die innovative Stadtparkinfo, die sehr gut von der Bevölkerung angenommene Murufergestaltung und den wachsenden Reinighauspark ein Bild machen.