Ein Monat vor Beginn Wirbel um After Work Markt: "Noch immer keine Finanzierung" Klagenfurt - In rund einem Monat soll der erste After Work Markt des Jahres stattfinden. Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke sieht die Veranstaltung jedoch massiv gefährdet, da noch immer keine Finanzierung freigegeben worden sei. Finanzreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig weist die Vorwürfe allerdings zurück. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (320 Wörter) © StadtKommunkation/Krainz

„In einem Monat sollte der 1. After Work Markt des Jahres stattfinden. Doch diese für die Klagenfurter Innenstadt so wichtige Veranstaltung ist massiv gefährdet, weil der zuständige SPÖ-Finanzreferent Liesnig noch immer nicht die Gelder frei gegeben hat“, kritisierte heute Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke. Das Stadtmarketing und der Marktkoordinator haben ein neues Konzept für den After Work Markt erarbeitet. Es sei ihnen gelungen, sämtliche Gastronomen des Benediktinermarktes für diese Veranstaltungsreihe zu gewinnen. “Diese kommen jetzt auch

für die Hälfte des 60.000 Euro Budgets auf“, so Jonke weiter und meint abschließend: „Ohne Finanzierungszusage des Referenten kann das Stadtmarketing weder Verträge mit Musikern abschließen noch die dringend erforderlichen Marketingmaßnahmen veranlassen. Ich fordere Liesnig daher auf, endlich tätig zu werden und bis spätestens Ende dieser Woche für die Finanzierung der ausständigen 30.000 Euro zu sorgen.”

Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke © Stadt Klagenfurt Finanzreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig © StadtKommunikation Klagenfurt

Liesnig weist Vorwürfe zurück

Finanzreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig wehrt sich allerdings gegen die Vorwürfe. „Die dargestellte Behauptung, ich würde die Durchführung des After Work Marktes gefährden, entbehrt jeder Grundlage. Vielmehr habe ich als Finanzreferent bereits alle Anträge für den Stadtsenat zur Beschlussfassung vorbereiten lassen. Da jedoch im letzten Monat kein Stadtsenat stattgefunden hat, konnte die Beschlussfassung bisher noch nicht erfolgen. Für die Festlegung bzw. erfolgte Absage von Stadtsenatssitzungen bin ich nicht verantwortlich. Ich weise daher die aufgestellten Behautungen entschieden zurück und freue mich auf ein gemütliches „Achterl“ beim ersten After Work Markt“, stellt Liesnig klar.

Update: “Kein beschlussfähiger Antrag liegt vor”

Im Laufe des Vormittags meldete sich auch Bürgermeister Christian Scheider diesbezüglich zu Wort. „Der Stadtrecht lässt jederzeit eine Beschlussfassung per Umlaufbeschluss zu, was auch immer wieder bei verschiedensten Themen in Anspruch genommen wird. Auch liegt für den kommenden Stadtsenat bis dato laut Fachabteilung kein beschlussfähiger Antrag vor“, heißt es in einer aktuellen Aussendung.