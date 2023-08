Täter beraubte das Opfer zuvor Schock: Alkoholisierter drohte 15-Jährigem und Mutter mit dem Umbringen Gleisdorf/Weiz - Nach einem Raub und einer gefährlichen Drohung Montagabend, den 15. Mai 2023, konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Gegen 18.20 Uhr zeigte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Weiz bei der Polizeiinspektion Gleisdorf an, dass er im Bereich des Bahnhofes beraubt worden sei. In der Folge wurde der 15-Jährige zum Sachverhalt befragt. Er gab an, dass ein Unbekannter von ihm Geld gefordert hätte, ansonsten er mit einem Messer auf ihn losgehen würde. Daraufhin übergab ihm der 15-Jährige 50 Euro. Danach zog der zunächst Unbekannte ein Stanleymesser aus seinem Kapuzenpullover, zeigte es her und steckte es wieder ein. In der Folge flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ergebnislos.

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten Polizisten der Polizeiinspektion Gleisdorf die Identität eines 16-jährigen Tatverdächtigen aus Graz aus. Gegen 21.00 Uhr verständigte der 15-Jährige neuerlich die Polizei und gab an, dass er und seine Mutter vom Tatverdächtigen mit dem Umbringen bedroht worden wären, da er ihn bei der Polizei angezeigt hätte. Bei einer neuerlichen Fahndung konnte der Tatverdächtige in Gleisdorf festgenommen werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war eine Einvernahme nicht möglich. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Die Einvernahme erfolgt im Laufe des heutigen Tages.