Dramatische Szenen! Tier­babys in der Kälte ausgesetzt: Ein Kätzchen tot, vier kämpfen ums Über­leben Wolfsberg - „HILFE, ich habe hier fünf neugeborene Katzenbabys im Dreck liegend gefunden. Zwei sind tot und die anderen drei sehr kalt und schwach!“ - mit diesen schockierenden Worten wandte sich eine Kärntnerin kürzlich an das Tierheim Wolfsberg. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (391 Wörter) © Tierheim Wolfsberg / Facebook

Unfassbar, wozu manche Menschen fähig sind. Eine Kärntnerin fand kürzlich fünf Katzenbabys, die wohl einfach im Dreck und in der Kälte ausgesetzt wurden. Die Tiere gaben kaum noch Lebenszeichen von sich. “Die Katzenfreundin brachte uns alle fünf Neugeborenen ins Tierheim. Die drei lebenden, stark ausgekühlten und sehr schwachen Katzenbabys wurden sofort auf eine Wärmflasche gepackt, um die Körpertemperatur zu stabilisieren”, beschreibt das Tierheim Wolfsberg die dramatische Situation.

Reanimation: Tierpfleger kämpfen um Katzenleben

Danach sahen sich die Tierheim-Mitarbeiter die zwei leblosen Körper näher an, doch zunächst gab es keine Reaktion. Dann ein letzter Hoffnungsschimmer: “Plötzlich wimmerte es, eines der zwei vermeintlich toten Katzenbabys brachte mit letzter Kraft einen Ton heraus, es konnte jedoch nicht atmen, es war eiskalt und regte sich nicht mehr.” Die Tierheim Angestellten wussten sofort, was zu tun war und begannen mit der Reanimation. “Wir kämpften mit dem Kleinen, massierten seinen Körper, und dann fing er an mit uns zusammen zu kämpfen, ein Hauch Leben war noch in ihm! Das Katzenbaby versuchte zu atmen, doch es ging nicht. Instinktiv beatmete unsere Tierpflegerin ihn, und es half”, erzählen die Retter weiter. Bis sich die Atmung der Katze stabilisierte, wichen die Tierpfleger nicht von der Seite des Vierbeiners. “Es atmete, fing an sich zu bewegen, und versuchte sein Köpfchen zu heben! Zeitgleich wurden seine Geschwister versorgt. Unter ständiger Beobachtung wurden alle 4 Katzenbabys immer mobiler…Leben trat in die kleinen zarten Körper ein!”, berichten die Pfleger erleichtert. Für das andere Kätzchen kam leider jede Hilfe zu spät.

“Noch lange nicht übern Berg”

Rührend kümmern sich die Tierpfleger nun um die Katzenbabys: “Als sie warm genug waren, wurde die erste Milch zubereitet, und alle haben getrunken, auch unser Sorgenkind. Wir wissen, dass sie noch lange nicht über den Berg sind, und das die Welt morgen schon wieder ganz anders aussehen kann, dennoch hoffen wir, denn Hoffnung ist oft das einzige, das uns bleibt!” Die Tierheim-Mitarbeiter wollen den Vorfall auch zum Anlass nehmen, um auf die harte Realität ihres Berufs aufmerksam zu machen. “Oftmals ist der Traumberuf Tierpfleger:in ein wirklicher Knochenjob, kein Tag ähnelt dem anderen, und dennoch versuchen wir unser Bestes zu geben!”, so die Retter in der Not.