Es wird düster Wetterwarnung für die Steiermark: "Es braut sich was zusammen" Steiermark - Die GeoSphere Austria warnt heute vor kräftigem Niederschlag in der gesamten Steiermark. Östliche Gebiete sind dabei besonders betroffen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Die GeoSphere Austria warnt heute vor kräftigen Regenfällen. Betroffen ist die gesamte Steiermark. “Wir rechnen flächendeckend mit 20 Litern, teilweise 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter”, lautet die Auskunft. Besonders heftig soll es in den östlichen und südöstlichen Regionen werden. Es regnet bereits sehr stark, am Nachmittag soll es noch düsterer werden. Die Regenfälle können im Süden aber bereits gegen Abend wieder abklingen. In den übrigen Teilen der Steiermark soll sich der Niederschlag spätestens in der erste Nachthälfte einstellen.