Für unsere vierbeinigen Freunde „Wau-Effekt“: Graz präsen­tiert tierischen Stadtplan Graz - Es gibt tierische Neuigkeiten: Das Gesundheitsamt will mit Unterstützung der Stadtvermessung Grazer „Frauerl und Herrl" einen guten Überblick über alle Belange zum Thema Hund bieten. Dafür wurde nun ein eigener Stadtplan gestaltet. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) Hundewiesen, Tierärzt:innen, Hundeschulen und Co.: Auf dem neuen Hundestadtplan findet man alle Infos rund um Hunde in Graz. © Stadt Graz/Fischer

Wo ist die nächste Hundewiese? Welche Tierärztin/welcher Tierarzt ordiniert und hilft bei größeren und kleineren Wehwehchen? Von welchem Tierheim kann ich meinem künftigen „besten Freund” adoptieren? Wie und wo melde ich mich zum Hundekundenachweis an? In welchem Salon bekommt mein Hund „die Haare schön”? Für diese Fragen verspricht der neue Online-Stadtplan Antworten.

Die wichtigsten Orte für Vierbeiner

In insgesamt sieben Kategorien findet man auf rund 100 Einträgen auf einen Klick, wo und was es alles zum Thema Hund in Graz zu wissen gibt. Neben Adressen und Kontaktdaten zeigt der Stadtplan auch Verlinkungen zu den einzelnen Institutionen, Orten oder Geschäften. Für den Hundestadtplan auf Initiative von Gemeinderätin Daniela Katzensteiner hat das Grazer Gesundheitsamt die Inhalte zusammengetragen, die Stadtvermessung lieferte das technische Know-how.

Bedeutsame Informationen auf einen Blick

„Ich freue mich, dass wir den neuen Hundestadtplan präsentieren dürfen und damit einen großen Schritt weiter Richtung ‘hundefreundlichste Stadt Österreichs’ sind! Hundebesitzer und alle, die es noch werden wollen, haben mit dem neuen online Plan schnell und einfach die Möglichkeit, sich wichtige Informationen rund um Hundebelange aller Art zu holen,” freut sich Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher. “Die Bedürfnisse unserer vierbeinigen Begleiter nehme ich als Hunde (- und Katzen)liebhaberin sehr ernst und setze mich daher gerne für innovative Verbesserungen ein. Der Hundestadtplan bietet Orientierung und praktische Informationen für Hundebesitzer. Er ist ein wichtiger Beitrag, dass sich Mensch und Hund gemeinsam in unserer Stadt wohlfühlen”, so äußert sich auch Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner zu diesem Projekt.