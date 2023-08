180 Tage lang Neue Attraktionen: Kärntens Sommer­berg­bahnen starten in die Saison 2023 Kärnten - Zwischen Anfang Mai und Ende Juni starten Kärntens Sommerbergbahnen in die Saison. 180 Tage lang versprechen sie bequemen, abwechslungsreichen, eindrucksvollen und nachhaltigen Berg-Genuss sowie Erlebnis-Vielfalt in luftigen Höhen. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (418 Wörter) V.l.n.r.: Freuen sich auf den Sommer in Kärntens Bergen: Fachgruppenobmann Manuel Kapeller-Hopfgartner, Stefanie Hopfgartner, Sprecherin der Besten Sommer-Bergbahnen in Kärnten und Hubert Ramskogler, Sprecher Flow Trails Kärnten. © WKK/studiohorst

“Bergbahnen sind die nachhaltigste Möglichkeit, um bequem, schnell und einfach hinauf auf unsere Kärntner Berge zu gelangen. Das schätzen und lieben unsere Gäste – Einheimische wie Urlauber”, erklärte Manuel Kapeller-Hopfgartner, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen der Wirtschaftskammer Kärnten, bei der heutigen Pressekonferenz. “Die Gäste kommen, weil sie unsere andere Welt am Berg genießen und zum Entspannen ebenso wie zu Aktiv-Sein nutzen wollen. Es sind unsere Erlebnisangebote, die Berge auch für Gäste interessant machen, die alleine des Wanderns wegen nicht kommen würden”, betonte Kapeller-Hopfgartner. “Wir wissen, dass das Bergpanorama genießen, das Gefühl von Freiheit hoch über dem Tal in luftigen Höhen zu sein und das Erleben der alpinen Natur zentrale Gründe für die Beliebtheit unserer via Seilbahnen erreichbaren Berge sind”, stellte Stefanie Hopfgartner, stellvertretende Landessprecherin der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen und Geschäftsführerin der Goldeck Bergbahnen in Kärnten klar. Überdies sind die Gäste begeistert von der frischen, klaren Bergluft fern der Hitze im Tal. “Immer wieder stellen wir fest, dass schon die Seilbahnfahrt mit Sesselliften und Kabinenbahnen ein Erlebnis darstellt”, so die Sommerbergbahnen-Expertin.

Früher Start & sehr lange Saison

Über 180 Tage, bei steigender Tendenz, dauert die Saison bei Kärntens Sommerbergbahnen. Der Weissensee ist bereits am 29. April 2023 in die Saison gestartet. Die Petzen folgte am 13. Mai. Im Herbst läuft der Seilbahnbetrieb in Bad Kleinkirchheim, auf der Gerlitzen Alpe und auf der Turracher Höhe bis 1. November 2023. Dem kaum nach stehen der Katschberg (31. Oktober), die Petzen, der Ankogel und das Nassfeld (jeweils bis 29. Oktober).

Saisonzeiten Kärntner Sommerbergbahnen 2023* Weissensee: 29.4. - 26.10. 2023

Petzen: 13.5. - 29.10. 2023

Gerlitzen Alpe: 18.5. - 1.11. 2023

Bad Kleinkirchheim: 26.5. - 1.11. 2023

Dreiländereck: 27.5. - 17.9. 2023

Klippitztörl: 27.5. - 24.9. 2023

Nassfeld: 28.5. - 29.10. 2023

Katschberg: 29.5. - 31.10. 2023

Kreuzeck: 6.6. - 24.9. 2023

Ankogel: 8.6. - 29.10. 2023

Goldeck: 8.6. - 1.10. 2023

Heiligenblut: 8.6. - 17.9. 2023

Turracher Höhe: 8.6. - 1.11. 2023

Mölltaler Gletscher: 8.7. 2023 - Mai 202 *Stand vorbehaltlich Änderungen der Seilbahnunternehmen per 12.5.2023

Viele Neuigkeiten seit Sommer 2020

“Trotz aller Herausforderungen und Unsicherheiten seit dem Frühjahr 2020 haben die Kärntner Sommerbergbahnen auch in den letzten Jahren viel in die Qualität, ins Service und in die Erlebnisattraktionen am Berg investiert”, strich Fachgruppenobmann Kapeller-Hopfgartner das große Engagement seiner Kollegen hervor. Beispielhafte Neuigkeiten der letzten drei Jahre sind: Die Etablierung des Mountainbike-Angebots Flow Trails Kärnten im Frühjahr 2020. Der seit Sommer 2021 neue “Kaiserburg Bob”, die Rollbobbahn bei der Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim. Ebenfalls 2021 in Betrieb genommen wurden die Almschaukel “Dondolo” auf der Tressdorfer Alm am Nassfeld sowie die Sommertubing-Strecke, eine Holzkugelbahn und der Kids-Bike-Park in der Erlebnisarena Kanzelhöhe auf der Gerlitzen Alpe. 2022 kam ein neuer, extrem schwerer Mountainbike-Singletrail, der “PROlitzen Trail” von der Kanzelhöhe (1.470 Meter Seehöhe) ins Tal, zur Talstation der Kanzelbahn (530 Meter Seehöhe) hinzu. Seit dem Vorjahr bietet das Goldeck die Sonnenaufgangsfahrten inklusive Frühstück in der Seehütte den ganzen Sommer über an.